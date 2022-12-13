Вывоз снега – это обязанность собственников
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске начались рейды проверки содержания дворов управляйками и ТСЖ. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Власти будут смотреть на качество или отсутствие уборки снега во дворах, наличие гололедицы на дорогах, а также сосулек и снежных шапок на крышах домов. При этом работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. Подрядчики должны заранее предупредить жителей дома, а также установить предупреждающие знаки.
«В настоящее время в Ижевске совместно с районными администрациями проводятся рейды в отношении содержания придомовых территорий управляющими компаниями и ТСЖ. В оперативном режиме стараемся переформатировать их работу. Во время снегопадов дворники должны работать круглосуточно, убирать снег каждые три часа» – сказала начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ижевска Ольга Симакова.
Симакова также подчеркнула, что складывать снег на детских площадках, инженерных коммуникациях и под окнами первых этажей запрещено. Снег не должен мешать пешеходам и автомобилистам. При этом, решение о вывозе снега лежит на плечах собственников. Услуга платная. Они решают когда и куда вывезут снег. И платят, естественно, тоже они.
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