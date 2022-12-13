53 человека эвакуировали спасатели при пожаре на улице Сабурова в Ижевске

Причины пожара устанавливаются. Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Ночью 13 декабря в одном из 9-этажных домов на улице Сабурова в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По приезде спасатели увидели, что загорелась квартира на 6 этаже.

«Дом блочно-коридорной планировки. На 6 этаже было плотное задымление. Дым проникал в квартиры, в том числе расположенные выше. По лестничным клеткам велась эвакуация жителей. Первой спасли женщину, она ждала помощи у двери одной из соседних от места пожара квартир. Там же обнаружили мальчиков, в спасустройствах вынесли их в безопасную зону», – поделился начальник караула 4-ой пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии Денис Пушин.

Квартира практически полностью была заполнена дымом. Маленький мальчик спал на полу, где еще оставалось немного воздуха. Спасатель нащупал его во время разведки и вынес в безопасную зону.

Всего эвакуировали 53 человека. Детей доставили в больницу. Там их госпитализировали с острым отравлением продуктами горения.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. Пожарные потратили 10 минут на то, чтобы потушить его. Огнем уничтожена внутренняя отделка квартиры, где произошел пожар. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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