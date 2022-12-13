Гороскоп на день: 14 декабря Овнам придется найти дополнительную энергию, а Девам – время на себя

Звезды обещают подарить свою магию
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.
ОВЕН
Вы войдете в состояние, когда придется воспользоваться ранее запасенной энергией. Ближайшие дни могут знатно вымотать вам нервы, но верьте в себя. Счастье уже в ваших руках.
ТЕЛЕЦ
Пришла пора импровизировать. Чтобы достичь желаемого в карьере, не нужно стесняться методов. Любые ваши действия пойдут на пользу, если они будут неожиданны для окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ
Знания, которые вы получили совсем недавно, предстоит использовать для защиты себя и своего окружения от непрошеных и даже вредных советов.
РАК
Сегодня лучший день, чтобы вынести из своей жизни все лишнее. Грусти и печали должны остаться в стороне, если вы желаете достичь светлого будущего.
ЛЕВ
Счастье покажет вам свое истинное лицо, а мир ненавязчиво подтолкнет к судьбоносному выбору. Даже если решение покажется вам трудным, обновления принесут спокойствие в вашу душу.
ДЕВА
Звезды советуют вам заняться исполнением собственных желаний. Вам предоставится возможность отодвинуть бесконечные заботы трудовых будней и как следует расслабиться с друзьями.
ВЕСЫ
Ваша искренняя вера в собственные силы станет источником вдохновения для окружающих. Будьте собой, и вы не заметите, как станете лидером, приносящим удачу.
СКОРПИОН
Звезды советуют следить за словами. Сегодня они имеют особую власть над вашей жизнью. Избегайте ссор и конфликтов, если не хотите потом разгребать их последствия.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь слиться с окружающим миром, чтобы получить желаемое. Войдя в поток, вы легко сможете найти в себе достаточно сил. Но будьте осторожны. Прибегая к помощи постороннего человека, вы рискуете потерять нечто важное.
КОЗЕРОГ
Усердная работа поможет привлечь в вашу жизнь финансовую прибыль, а возможные задержки проектов станут для вас поводом лишний раз пересмотреть их актуальность.
ВОДОЛЕЙ
Обращайте внимание на внезапных блондинок. Прекрасная незнакомка может прийти к вам на выручку в любой момент. Прислушайтесь к ее словам. Возможно, именно они изменят вашу жизнь.
РЫБЫ
Вам предстоит попасть в ситуацию выбора между чувством и разумом. Даже если сейчас вы не готовы к этому, в ближайшее время возле вас появится человек, который станет для вас настоящим союзником.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS
Сумма взносов на капремонт в Удмуртии не изменится до конца 2022 года
Штемпель «Город трудовой доблести» начали использовать на почтамте в Ижевске