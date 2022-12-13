Гороскоп на день: 14 декабря Овнам придется найти дополнительную энергию, а Девам – время на себя

Звезды обещают подарить свою магию Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Вы войдете в состояние, когда придется воспользоваться ранее запасенной энергией. Ближайшие дни могут знатно вымотать вам нервы, но верьте в себя. Счастье уже в ваших руках.

ТЕЛЕЦ

Пришла пора импровизировать. Чтобы достичь желаемого в карьере, не нужно стесняться методов. Любые ваши действия пойдут на пользу, если они будут неожиданны для окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ

Знания, которые вы получили совсем недавно, предстоит использовать для защиты себя и своего окружения от непрошеных и даже вредных советов.

РАК

Сегодня лучший день, чтобы вынести из своей жизни все лишнее. Грусти и печали должны остаться в стороне, если вы желаете достичь светлого будущего.

ЛЕВ

Счастье покажет вам свое истинное лицо, а мир ненавязчиво подтолкнет к судьбоносному выбору. Даже если решение покажется вам трудным, обновления принесут спокойствие в вашу душу.

ДЕВА

Звезды советуют вам заняться исполнением собственных желаний. Вам предоставится возможность отодвинуть бесконечные заботы трудовых будней и как следует расслабиться с друзьями.

ВЕСЫ

Ваша искренняя вера в собственные силы станет источником вдохновения для окружающих. Будьте собой, и вы не заметите, как станете лидером, приносящим удачу.

СКОРПИОН

Звезды советуют следить за словами. Сегодня они имеют особую власть над вашей жизнью. Избегайте ссор и конфликтов, если не хотите потом разгребать их последствия.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь слиться с окружающим миром, чтобы получить желаемое. Войдя в поток, вы легко сможете найти в себе достаточно сил. Но будьте осторожны. Прибегая к помощи постороннего человека, вы рискуете потерять нечто важное.

КОЗЕРОГ

Усердная работа поможет привлечь в вашу жизнь финансовую прибыль, а возможные задержки проектов станут для вас поводом лишний раз пересмотреть их актуальность.

ВОДОЛЕЙ

Обращайте внимание на внезапных блондинок. Прекрасная незнакомка может прийти к вам на выручку в любой момент. Прислушайтесь к ее словам. Возможно, именно они изменят вашу жизнь.

РЫБЫ

Вам предстоит попасть в ситуацию выбора между чувством и разумом. Даже если сейчас вы не готовы к этому, в ближайшее время возле вас появится человек, который станет для вас настоящим союзником.

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