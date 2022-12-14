Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 6:09

У женщины из Можги конфисковали машину за пьяную езду

Ее также лишили прав на 2 года
Софья Кель
Машину конфисковали в пользу государства

Машину конфисковали в пользу государства

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Можге за пьяную езду осудили местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре пьяная женщина разъезжала на машине по ночному городу. При этом тогда она уже получила административное наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Ее наказали обязательными работами, а также лишили прав на 2 года. Суд также конфисковал машину женщины в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS

Сумма взносов на капремонт в Удмуртии не изменится до конца 2022 года

Гороскоп на день: 14 декабря Овнам придется найти дополнительную энергию, а Девам – время на себя