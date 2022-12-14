У женщины из Можги конфисковали машину за пьяную езду

Машину конфисковали в пользу государства
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Можге за пьяную езду осудили местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В октябре пьяная женщина разъезжала на машине по ночному городу. При этом тогда она уже получила административное наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Ее наказали обязательными работами, а также лишили прав на 2 года. Суд также конфисковал машину женщины в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил.
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