9,5 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Ижевска ночью 13 декабря

Ижевчан попросили не парковаться вдоль дорог Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ночью 13 декабря с улиц Ижевска подрядчики вывезли 9,5 тыс. кубометров снега. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы проводились в ночное время, когда нагрузка дорог минимальная.

Всего дорожники сделали 430 рейсов. Они расчистили от снега улицы Кирова, Новоажимова, Бородина, Азина, Ленина, М.Горького, Коммунаров, Авангардной, Лихвинцева, Свободы, Петрова, Союзной, а также из Широкого переулка и проезда Дерябина.

Сегодня дорожники продолжают расчищать город. В планах вывезти снег с тротуаров, остановок, гостевых стоянок и дорог.

Горожан попросили не парковаться вдоль проезжей части.

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