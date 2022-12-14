Вице-премьер Эльвира Пинчук опровергла слухи о продаже роддома №2 в Ижевске

Роддом закроют из-за простоя коек. Фото: Елена Копейкина

Вице-премьер Удмуртии опровергла слухи о продаже родильного дома №2 в Ижевске. Об этом она написала в своих соцсетях.

Напомним, что в начале декабря стало известно о закрытии роддома №2. Причиной является простой коек. Сейчас 40 из 65 мест свободны. За 2022 год здесь приняли 1299 родов. Это менее четырех в день.

В целом количество родов по республике стало стремительно снижаться. В 2015 году в Удмуртии родили 22 145 малышей, а в 2022 – 11 747 детей. Поэтому власти приняли решение закрыть роддом №2.

«Сразу отвечу еще на один популярный вопрос про здание роддома № 2. Разумеется, ни о какой продаже речь не идет», – написала Пинчук.

После ремонта в здании роддома планируют открыть отделение реабилитации Республиканской детской клинической больницы.

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