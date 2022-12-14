16 декабря у музыкального колледжа Ижевска запретят парковку

Парковку закроют с 6:00 до 18:00
Фото: Архив КП
16 декабря парковку временно закроют около Республиканского музыкального колледжа в Ижевске.
Это связано с проведением в Театре кукол новогоднего представления для участников благотворительной акции «Елка для каждого» (0+). В рамках которой тяжелобольные дети из Удмуртии смогут получить бесплатные праздник и подарки.
Парковку закроют с 6:00 до 18:00 на участке при повороте с Советской улицы на Бульвар Гоголя. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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