16 декабря у музыкального колледжа Ижевска запретят парковку

Парковку закроют с 6:00 до 18:00 Фото: Архив КП

16 декабря парковку временно закроют около Республиканского музыкального колледжа в Ижевске.

Это связано с проведением в Театре кукол новогоднего представления для участников благотворительной акции «Елка для каждого» (0+). В рамках которой тяжелобольные дети из Удмуртии смогут получить бесплатные праздник и подарки.

Парковку закроют с 6:00 до 18:00 на участке при повороте с Советской улицы на Бульвар Гоголя. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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