Остановка «Национальная библиотека Удмуртии» появится в Ижевске

Остановка «Улица Красноармейская» в Ижевске получит новое название Фото: Амир Закиров

Как сообщается на сайте администрации Ижевска, остановка «Улица Красноармейская» получит новое название.

Теперь она будет называться «Национальная библиотека Удмуртии». Власти решили поменять название на Комиссии содействия охране памятников истории и культуры.

Кроме того, в микрорайоне Чекерил появится новая улица – Загорская.

Напоминаем, что ранее мы писали про уход ИПОПАТ из Можги и попытались разобраться может ли такая ситуация повториться и в столице Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огни на главной елке Ижевска зажгутся вечером 16 декабря

Погода в Ижевске 15 декабря: снег от небольшого до умеренного и до -8 градусов

Детский психолог дала советы по написанию письма Деду Морозу

Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS