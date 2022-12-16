Кальян-бар загорелся на Заречном шоссе в Ижевске

Загорелся электросчетчик Фото: Сергей ГРАЧЕВ

15 декабря, около 18:15 на улице Заречное шоссе загорелся кальян-бар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

По словам очевидцев, на место прибыли 5 пожарных машин, скорая помощь и МЧС. Сам бар находится в подвале 10-этажного здания. В нем загорелся электросчетчик.

«Из двери кальянной валил черный дым и очень воняло горелым пластиком. Пострадавших вроде нет», – сказал один из местных жителей.

Предварительной причиной возгорания назвали недостаток конструкции и короткое замыкание в электросчетчике. Площадь пожара – 0,5 кв.м.

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