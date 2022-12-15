Провалы года в Ижевске: машины уходят под асфальт

Такое не забывается. Фото: Анастасия Захарова

Есть улицы центральные, есть тихие спальные районы. Трафик, транспорт и обслуживание везде отличаются. И все-таки в 2022 году в Ижевске у них было кое-что общее: в разных точках города машины уходили под асфальт. Вспоминаем о некоторых из них.

Открыл провальный сезон грузовик на улице 50 лет ВЛКСМ в городке Металлургов. Передние колеса вошли в нежный весенний асфальт, как в мягкую и податливую глину. На видео есть момент, когда эвакуатор пробует вытащить грузовик, но трос обрывается.

Июнь отметился в Ижевске серьезными ливнями, во время которых вода, видимо, подмыла основание дорог. И они дали слабину. Красная легковушка, которая торчит почти перпендикулярно улице Ленина, навсегда вписана в историю города. В том же месяце на Пушкинской в коммунальный раскоп провалился «КамАЗ». Он сполз в траншеи практически полностью. На видео кажется, что грузовик хватается за край обрыва передними колесами, как человек руками.

Автобусам тоже досталось. Летом в соцсетях Ижевска появилось видео с пассажирским «НефАЗом», который угодил в провал асфальта возле Центрального автовокзала. Внешний вид дорожного полотна не вызвал подозрений у водителя, а напрасно. Грунт оказался ненадежным. Как позже выяснилось, незадолго до инцидента в этом месте ремонтировали теплотрассу.

Краткий обзор самых запомнившихся провалов можно завершить легковушкой на 3-й Подлесной, где водитель недооценил глубину лужи. В результате машина бултыхнулась почти по пояс. Причина аварии послужило повреждение трубопровода.

К счастью, после этих аварий все люди остались живы и здоровы. Поэтому можно посмеяться над 2022-м и скрестить пальцы перед 2023-м. И на всякий случай не забудьте проверить страховку своего авто…

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