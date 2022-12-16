Мужчина с пластмассовым пистолетом ограбил микрокредитную организацию в Ижевске

Кассир подумала, что оружие настоящее Фото: Василий Вахрин

В Ижевске за разбой осудят 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре ижевчанин пришел в соседнюю с его домом микрокредитную организацию. При себе у него был пластмассовый пистолет. Он направил игрушку на кассира и потребовал отдать ему деньги. Девушка испугалась и отдала мужчине все деньги из кассы. В общей сумме дебошир украл более 10 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 8 лет в колонии и штраф до 500 тыс. рублей.

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