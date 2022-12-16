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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 6:16

Мужчину из Глазова осудили за ложное сообщение о теракте в доме-интернате

Он признал свою вину в суде
Софья Кель
Его приговорили к 3 годам условно

Его приговорили к 3 годам условно

Фото: Архив КП

В Глазове осудили местного жителя за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Телефонный террорист сообщил о том, что в местном доме-интернате для умственно отсталых детей в скором времени произойдет теракт. Но на деле его информация оказалась ложной.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Решение вступило в силу.

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