В Удмуртии увеличили размер штрафов за нарушение антиалкогольного законодательства

Штрафы значительно увеличили Фото: Архив КП

Размер штрафа за нарушение антиалкогольного законодательства увеличили в Удмуртии. Так решили депутаты Госсовета в ходе второго заседания второй сессии республиканского парламента.

Это связано с тем, что прошлые суммы штрафов никак не останавливали нарушителей законодательства. В то время, как законодатели стремятся снизить уровень алкоголизации жителей региона и таким образом сберечь здоровье людей и обеспечить их безопасность.

«Наиболее действенным способом борьбы с нарушителями, реализованным в законопроекте, является внесение изменений в региональное законодательство в части увеличения штрафных санкций за нарушение ограничений розничной продажи алкогольной продукции», – сказал председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Удмуртии Петр Фомин.

Таким образом с начала 2023 года штраф за нарушение антиалкогольного законодательства увеличат:

для должностных лиц – с 30 до 50 тыс. рублей,

для юридических лиц – повысят от 100 до 200 тыс. рублей.

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