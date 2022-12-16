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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:30

Ледовую переправу через Каму открыли 16 декабря

Грузоподъемность переправы - 1,5 тонны
Софья Кель
Водителям стоит быть аккуратнее

Водителям стоит быть аккуратнее

Фото: Олег Укладов

16 декабря в Удмуртии открыли ледовую переправу через Каму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Переправа будет работать сообщением п. Борок - г. Сарапул.

Водителям стоит быть аккуратнее. Грузоподъемность переправы - 1,5 тонны.

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