Ледовую переправу через Каму открыли 16 декабря

Водителям стоит быть аккуратнее Фото: Олег Укладов

16 декабря в Удмуртии открыли ледовую переправу через Каму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Переправа будет работать сообщением п. Борок - г. Сарапул.

Водителям стоит быть аккуратнее. Грузоподъемность переправы - 1,5 тонны.

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