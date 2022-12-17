Реверсивное движение введут на дороге Ижевск–Воткинск с 18 по 20 декабря

Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

На дороге Ижевск–Воткинск с 18 по 20 декабря введут реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Здесь установят весовое оборудование для автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Поэтому, для удобства рабочих и безопасности водителей работать будет лишь одна полоса движения. Отметим также, что попеременно дорогу будут перекрывать полностью.

Подрядчики будут работать с 8:00 18 декабря до20:00 20 декабря. АПВГК установят на 31 км трассы недалеко от поворота на деревню Болгуры.

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