Ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского прибыл в Ижевск

Мощи привезли насельники Троице-Сергиевой Лавры. Фото: @pravoslavieizhevsk

16 декабря в столицу Удмуртии привезли ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Об том сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Мощи привезли насельники Троице-Сергиевой Лавры. Их встретили митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, благочинный Ижевского округа протоиерей Роман Воскресенских, секретарь епархии диакон Илья Медведев и клирики города. После этого священнослужители провели небольшой молебен прямо в здании аэропорта.

Сегодня в 9:00 святыню доставили в Михаило-Архангельский кафедральный собор. Мощи будут находиться здесь до 19 декабря. В этот период священнослужители будут ежедневно проводить молебны с пением акафиста. Передать записки на молебн можно передать в регистратуре собора и онлайн на сайте.

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