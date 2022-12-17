25 новых школьных автобусов отправили по районам Удмуртии

На следующей неделе по школам отправят новую партию автобусов. Фото: Александр Бречалов ВКонтакте

25 новых школьных автобусов отправили по 14 городам и районам республики. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, на следующей неделе в ход введут еще 30 автобусов: 2 УАЗа и 28 машин марки ГАЗ. Некоторые из них помогут разгрузить школьные маршруты, 9 – поедут по новым остальные –заменят более старые модели.

Всего в этом году новые автобусы получат 65 школ.

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