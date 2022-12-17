Единое детское пособие введут в Удмуртии с нового года

Теперь получить выплаты будет проще Фото: Диля Ахмадишина

С 1 января в Удмуртии объединят детские пособия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики республики.

Теперь получить выплаты будет гораздо проще и быстрее. Для выплат будет единый подход к расчету и одно окно через Госулуги. Пособие объединит все меры поддержки для семей с детьми: от периода беременности до 17-летия ребенка. Размер выплат будут высчитывать после оценки нуждаемости. Это может быть 50, 75 и 100% от прожиточного минимума.

«Расчетным периодом для получения единого пособия будут 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления», – написали в Министерстве.

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