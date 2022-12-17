Гороскоп на день: 18 декабря Рыбам стоит направить энергию в нужное русло, а Девам – обдумать планы на будущее

Любое будущее можно изменить Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на субботу.

ОВЕН

Сегодня вы сможете продемонстрировать свои лидерские качества. Окружающие относятся к вам благосклонно и готовы следовать за вами. Так что не стесняйтесь вести их за собой и озвучивать идеи.

ТЕЛЕЦ

Дом для вас станет своим личным маленьким раем. Вы получите то, о чем так давно мечтали – отдых. Никто не будет нагружать вас утомительной работой. И даже больше: возможно появятся добровольцы готовые взвалить на свои плечи часть ваших обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ

Бесполезно пытаться изменить чье-то мнение. Окружающие все равно будут стоять на своем. Не тратьте время на эти склоки, даже если вы знаете, что правда на вашей стороне.

РАК

Кто-то может очень сильно вас разочаровать. Поэтому не стоит доверять важные поручения другим людям. Не зря говорят: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам».

ЛЕВ

Вам захочется поговорить о своих проблемах и «болячка» с окружающими. Все разговоры как будто сами собой будут перетекать в эту тему. Но у всего есть мера. Делиться своими переживаниями – это, конечно, хорошо, но не забывайте спрашивать о самочувствии и своих собеседников. Возможно, у них не все так хорошо, как кажется.

ДЕВЫ

Звезды советуют вам сесть за стол и обдумать планы на будущее. Начать можно с подготовки к празднованию Нового года, а закончить – целями на грядущий 2023. А что? Лучше заранее подготовиться! Позднее это вам обязательно пригодится.

ВЕСЫ

Сегодня вы куда удачливее, чем обычно. Поэтому будьте готовы к каким-то экстремальным активностям в социальной сфере вашей жизни. Человек со знаком зодиака Дева может дать вам дельный совет.

СКОРПИОН

Вы предвзяты в своем отношении к людям. Больно это признавать, но проблема все же не в них, а в вас. Расширяйте свой кругозор и круг друзей.

СТРЕЛЕЦ

Большой прогресс в любви! У кого-то закончится период «передружбы-недоотношений». А у тех, у кого уже давно есть пара, вновь появится искра. А что на это повлияет? Конечно же, ваша смелость.

КОЗЕРОГ

Вы готовы ко всему! И даже катастрофа не сможет сбить вас с нужного пути. Проблемы в отношениях, в любви, в удаче или даже со здоровьем? Все не беда! С вашими знаниями и сообразительностью вы справитесь со всем.

ВОДОЛЕЙ

Не накручивайте себя. Да, все идет не совсем так, как хотелось бы. Но это временные неприятности. Вы все сможете решить и при чем в обозримом будущем.

РЫБЫ

Сегодня энергия из вас просто бьет ключом. Главное – это научиться направлять ее в нужное русло. А там и море будет по колено, и горы – по плечо.

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