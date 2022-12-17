О том, как не набрать вес на праздниках рассказала врач-диетолог

Ешьте больше овощей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Многие люди переживают о набранных во время праздников килограммах. Врач-диетолог Елена Соломатина в своей беседе с RT рассказала, как этого избежать.

Чтобы влезть в новогоднее платье или просто хорошо получаться на фотографиях многие решают сесть перед Новым годом на диету. Но по словам специалиста, это может иметь обратный эффект.

«После похудения, когда мы начинаем есть (а в Новый год мы едим больше, чем обычно), лишний вес набирается очень быстро, потому что организм включает адаптационные механизмы», – сказала Соломатина.

Поэтому в праздник нужно есть согласно вашему обычному рациону: завтра, обед и ужин по расписанию и в нормальном количестве. Но кое-что все же стоит изменить. Прежде всего нужно пить больше воды в течение дня. Это связано с тем, что ночью 31 декабря, как правило, происходит обезвоживание.

«За стол садиться неголодным, иначе будет падение уровня глюкозы в крови. Ночью у нас снижаются обменные процессы, а мы организм не оповещаем, что у нас Новый год и ему придется работать внеурочно. На ужин приготовить желательно что-то лёгкое, белковое», – посоветовала врач.

Также стоит уделять больше внимания овощам. Они должны занимать как минимум половину тарелки. Потому клетчатка в овощах будет забирать на себя излишки жира и сахара, а также стимулирует ЖКТ и понизит уровень плохого холестерина.

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