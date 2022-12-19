Компанию «Экотон Инжиниринг» оштрафовали на 20 млн рублей за взятку

Взятку давали за заключение договора на поставку и установку очистного оборудования в поселке Кез
Фото: Олег ЗОЛОТО
На 20 млн рублей оштрафовали компанию «Экотон Инжиниринг» за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В октябре 2020 года экс-руководитель компании дал взятку гендиректору ГУП «ТПО ЖКЖ» в размере 1,9 млн рублей. Это было всего лишь частью от общей суммы на 9 млн рублей. Взятку давали за заключение договора на поставку и установку очистного оборудования в поселке Кез.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и оштрафовала компанию на 20 млн рублей.
Ранее взяткодателя и взяткополучателя осудили по статьям «Получение взяток», «Мошенничество» и «Посредничество во взяточничестве».
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