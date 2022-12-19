Глава Удмуртии попытался записаться к врачу в прямом эфире на аппаратном совещании

Оператор перезвонила главе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

19 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов лично проверил возможность записаться к врачу в регионе через «горячую линию» Минздрава республики.

Протестировать новый способ записи Бречалов решил после доклада и.о. министра здравоохранения Натальи Якимовой. По ее словам, несмотря на некоторые сложности, которые возникают у жителей региона при записи, количество жалоб после налаживания работы сервиса сократилось с 512 до 146.

Ответа на звонок глава Удмуртии ожидал больше минуты. Ему ответила оператор Дарья. Бречалов попросил записать его на прием к терапевту в ГКБ №2. После долгой паузы девушка ответила, что свободных номерков нет. Но хотя бы пообещала перезвонить, если они появятся.

«5 минут 20 секунд, надеюсь, Дарья перезвонит. Коллеги, тестируем, чтобы у нас доклады не расходились с тем, что в реалиях. Вопрос не только в новом сервисе, а вопрос реальности на любой площадке записаться. То есть записаться к врачу по-прежнему проблема»,– сказал Бречалов.

Ближе к концу совещания Дарья перезвонила и сказала, что главу записали на прием к терапевту на завтра.

Напомним, что в декабре этого года власти отменили сотрудничество больниц с порталом IGIS. В связи с этим в Удмуртии появилась запись к врачу через единый портал. Ранее мы писали об инструкции записи к врачу через ЕПГУ и РПГУ.

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