Учеников 186 школ Удмуртии перевели на дистанционное обучение из-за плохой погоды

Перевод на дистанционку связан с плохой погодой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за плохой погоды учеников 186 школ Удмуртии перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Из-за осадков подвозить учеников на учебу стало сложно. Поэтому очное обучение школьников возобновится только когда школьные маршруты расчистят от снега.

Обучение в очном формате продолжают ученики Вавожского, Глазовского, Кезского и Красногорского районов.

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