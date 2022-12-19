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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:29

Учеников 186 школ Удмуртии перевели на дистанционное обучение из-за плохой погоды

Они вернутся в школы когда расчистят дороги
Софья Кель
Перевод на дистанционку связан с плохой погодой

Перевод на дистанционку связан с плохой погодой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за плохой погоды учеников 186 школ Удмуртии перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Из-за осадков подвозить учеников на учебу стало сложно. Поэтому очное обучение школьников возобновится только когда школьные маршруты расчистят от снега.

Обучение в очном формате продолжают ученики Вавожского, Глазовского, Кезского и Красногорского районов.

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