Реверсивное движение на дороге Ижевск–Воткинск продлили до 22 декабря

Движение регулируется. Фото: Министерство транспорта Удмуртии

Работы на дороге Ижевск–Воткинск продлили до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Подрядчики устанавливают здесь весовое оборудование для автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Работы начались 18 декабря и изначально планировалось закончить 20 числа. Но из-за плохой погоды их продлили до 13:00 22 декабря.

Автомобилистов предупредили о сохранении реверсивного движения до окончания работ. Отметим, что движение регулируется светофорами.

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