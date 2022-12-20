Реверсивное движение на дороге Ижевск–Воткинск продлили до 22 декабря

Движение регулируется. Фото: Министерство транспорта Удмуртии
Работы на дороге Ижевск–Воткинск продлили до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.
Подрядчики устанавливают здесь весовое оборудование для автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Работы начались 18 декабря и изначально планировалось закончить 20 числа. Но из-за плохой погоды их продлили до 13:00 22 декабря.
Автомобилистов предупредили о сохранении реверсивного движения до окончания работ. Отметим, что движение регулируется светофорами.
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