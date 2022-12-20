Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил удвоить налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в бюджет региона к 2024 году

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В ходе ежегодного доклада в Госсовете Удмуртии глава республики Александр Бречалов поручил удвоить налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в бюджет региона к 2024 году.

Сейчас в Удмуртии зарегистрировано 100 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По показателю темпа роста республика расположен на первом месте в ПФО. Также мы вошли в топ-3 регионов по наименьшему административному давлению.

За 10 месяцев с налогового обложения малого бизнеса в бюджет региона поступило 8 млрд рублей. Власти планируют удвоить эту сумму.

Для этого они, в первую очередь, продолжат работу акселерационных программ. А также обеспечат малый и средний бизнес «доступ к дешевым деньгам».

«В этом году предприниматели привлекли почти 10 млрд рублей льготных кредитных денег. Это займы Удмуртского фонда развития предпринимательства, Фонда развития промышленности, гарантии, компенсации по кредитам», – объяснил глава.

Кроме того снизится налоговая нагрузка на бизнес. В 2023 году льготные ставки будут действовать для: впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, для IT-компаний, для тех, кто закрылся до 1 января 2022 года, но хочет открыться вновь и для бизнеса, перешедшего на «упрощенку» после отмены единого налога на вмененный доход.

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