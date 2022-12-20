Александр Бречалов сообщил о передислокации мобилизованных из Удмуртии

Мобилизованные несколько месяцев проходили подготовку Фото: Мария Бакланова

В ходе ежегодного доклада в Госсовете Удмуртии глава республики Александр Бречалов сообщил о передислокации мобилизованных из региона.

«Наши бойцы, которые несколько месяцев проходили подготовку, передислоцируются и отправляются выполнять поставленные задачи», – заявил Бречалов.

Глава республики также обратился к вице-премьеру региона Эльвире Пинчук и Минздраву Удмуртии и призвал обеспечить бойцов необходимой медицинской помощью. Напомним, что в воинскую часть в Вольске к мобилизованным 2 раза выезжали бригады врачей. Каждый раз медики осматривали порядка 200 мужчин.

Бречалов также заявил о желании лично посетить мобилизованных на новой локации.

«Поддержать наших бойцов и их семьи – это то меньшее, что мы сейчас можем сделать», – подчеркнул глава.

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