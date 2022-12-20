Следователь по делу о стрельбе в школе №88 в Ижевске Виталий Никитченко уволился со службы

Занимавшийся расследованием дела о трагедии в школе №88 Виталий Никитченко. Фото: Следственный комитет России

Из следственного комитета России уволился полковник юстиции Виталий Никитченко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

О причине увольнения пока ничего неизвестно. В свое время Никитченко расследовал несколько громких дел. В том числе дело о трагедии в ижевской школе №88. Расследование массового убийства поручил ему председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 28 сентября.

Напомним, что 26 сентября бывший ученик учебного заведения Артем Казанцев пришел в школу с оружием и устроил стрельбу. 24 человека были ранены и 17 убиты, в том числе 11 детей. Все пострадавшие продолжают наблюдаться у врачей, один мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии. Его перевели на лечение в паллиативное отделение.

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