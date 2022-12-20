Должникам в Удмуртии будут отключать горячую воду и пломбировать вентиль у счетчика Фото: Мария Бакланова

С 2023 года за задолженность по платежам жителям Удмуртии начнут отключать горячую воду. Таким образом власти будут воздействовать на должников. Этим способом уже активно пользуются в Свердловской области. О процессе проведения этой процедуры «Комсомолке» подробно рассказала замруководителя центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» Свердловской области Ольга Волкова.

В старых домах стояки расположены в квартирах. Поэтому для отключения горячей воды нужно решение суда, а также обязательное присутствие судебного пристава. Сам процесс весьма прост. Вместе с представителем управляющей компании в нужную квартиру приходит специалист, перекрывает вентиль у счетчика и накладывает на него пломбу.

Из-за того что в новых домах стояки находятся в подъезде, в них перекрыть вентиль с горячей водой намного проще. Процедура точно такая же, только в этом случае для отключения ГВС не нужно иметь на руках решение суда.

Обычно после пломбирования вентиля должники быстро рассчитываются по задолженностям.

«У нас был случай, что в одном доме человек купил семь квартир, сдавал их в аренду, но не платил по счетам, потому что забыл. Как только отключили ресурс, он погасил задолженность», – поделилась Ольга Волкова.

Отметим также, что отключение ГВС – это крайняя мера воздействия на должников. Но перед этим жителя дома естественно уведомляют о задолженности. Ему присылают смс, квитанции, а также звонят на телефон.

«Мы всеми способами информируем должника, что ему необходимо погасить задолженность или составить договор о реструктуризации долга. Мы всегда идем на какие-то уступки, чтобы не допустить крайней меры. Но если должник не выходит с нами на связь, игнорирует все уведомления, письма, звонки, мы вынуждены приступить к ограничениям», – рассказала Ольга Волкова.

Перекрыть горячую воду могут в случае задолженности за 2 и более месяцев.

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