32-летнего жителя Удмуртии осудят за избиение отца до смерти

Мужчины вместе выпивали. Фото: Мария Бакланова

32-летнего жителя поселка Балезино Удмуртской республики обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью своему отцу, которое повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В начале октября 2022 года мужчина распивал со своим отцом спиртное у себя в квартире. Между ними произошел конфликт. В ходе перепалки, сын избил отца металлической тростью. Удары обвиняемый наносил в область грудной клетки, а также ногой и рукой по лицу.

В результате мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами и через 8 суток скончался.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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