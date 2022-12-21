Студентка из Удмуртии победила во Всероссийской национальной премии «Студент года – 2022»

Девушка победила в номинации «Председатель совета обучающихся»

Студентка 4 курса специальности «Правоохранительная деятельность» Ижевского промышленно-экономического колледжа Юлия Казакова победила во Всероссийской национальной премии «Студент года – 2022». Она взяла золото в номинации «Председатель совета обучающихся».

Премия проходила в Москве с 11 по 17 декабря на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Во время конкурса Юлии нужно было выполнить несколько заданий. Это: самопрезентация, тесты на знание культуры народов России и на мышление, а также оценка профессиональных навыков и личностных качеств.

«Я безумно благодарна премии за бесценный опыт, который получаешь во время испытаний, общения с коллегами и экспертами. В этом году премия наконец-то проводилась очно. С коллегами мы нашли общий язык, поддерживали друг друга, искренне радовались успехам и просто общались как друзья, а не соперники. Со многими договорились поддерживать связь и даже делать совместные проекты», – сказала Юлия.

Всего в финале премии приняли участие 1000 студентов из 70 регионов нашей страны. Отметим, что Юлия принимает участие в конкурсе уже не первый год. В 2021 она стала лауреатом премии в этой же номинации.

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