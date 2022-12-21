Более 230 новых случаев COVID-19 выявили в Удмуртии

Отмечено 90 семейных очагов заражения Фото: Олег ЗОЛОТО

На 21 декабря в Удмуртии выявили 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 155 из которых – в Ижевске. В числе заболевших 26 детей младше 14 лет и 56 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 90 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 15,47 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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