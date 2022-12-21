Более 300 км дорог отремонтируют в Удмуртии в 2023 году

Ремонт будут делать в рамках нацпроекта и различных программ Фото: Мария Бакланова

В следующем году на более чем 300 км дорог в Удмуртии обновят покрытие. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе ежегодного доклада «О положении в республике».

В целом отремонтируют 80 дорожных объектов. В том числе мосты через реки Лоза, Пызеп, Лудзилка, Ува, Чегандинка, Умяк и Малая Вотка. На двух последних объектах уже начались подготовительные работы. Также завершатся ремонты 5 дорог.

«В первую очередь планируем закончить работы на Костино-Камбарка – здесь они были разбиты на несколько этапов – уже перешли к последнему. Второй год ремонтируем дорогу Якшур-Бодья-Красногорское по БКД. Она соединяет две деревни и будет в асфальте. Еще три дороги (Дебесы-Уйвай) – Заречная Медла, Старые Зятцы- Варавай – Кочиш и Лутоха – Сабанчино также завершим в 2023 году. Для жителей Дебесского, Якшур-Бодьинского и Киясовского районов – объекты значимые, по ним ездят спецтехника и машины сельхозпредприятий», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Кроме того продолжится ремонт дороги Ижевск – Сарапул. Его планируют завершить в 2025 году. Также хотят заняться реконструкцией самых загруженных трасс в регионе. Это дороги Ижевск – Воткинск и Ижевск – Аэропорт. Проектная документация на эти 2 объекта уже разрабатывается. На это выделили около 76 млн рублей.

Дороги будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги, федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и региональной программы «Опорный план дорожной деятельности».

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