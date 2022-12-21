Песчано-соляной смесью посыпают гололедицу на улицах в Ижевске

Фото: Администрация Ижевска

После недавнего потепления, а затем вновь ударивших морозов на улицах столицы Удмуртии образовалась страшная гололедица. Как сообщает пресс-служба администрации города, власти борются с ней с помощью песчано-соляной смеси.

На улицах работают более 80 рабочих. Они расчищают от снега и льда остановки, тротуары, лестницы и пешеходные переходы. Подрядчики в это время устраняют гололедицу.

С 19 декабря в ход используют песчано-соляную смесь. Это связано с тем, что при низких температурах противогололедные реагенты не работают. Поэтому подрядчики вернутся к ним лишь с установлением комфортной температуры воздуха.

За последние 3 дня на улицах Ижевска высыпали примерно 40 тонн песчано-соляной смеси.

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