Женщина из Можги обманом получила госсертификат на покупку жилья на 2 млн рублей

Женщина подготовила ложные документы Фото: Амир Закиров

В Можге местная жительница обманом получила государственный сертификат на покупку жилища. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщина подготовила ложные сведения в качестве доказательств в нужде на улучшение жилищных условий. И таким образом она получила государственный сертификат на приобретение жилища на сумму более 2 млн рублей.

Суд взыскал с женщины 2 млн рублей в доход государства. Исполнение приговора находится на контроле прокуратуры. Отметим, что ранее обвиняемую уже осудили по статье «Мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере».

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