«Кресла будем менять»: театр юного зрителя открылся в Ижевске

Открытие прошло сегодня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске открылся театр юного зрителя (ТЮЗ). Горожане ждали этого события без малого 10 лет.

Театр располагается в левом крыле бывшего ДК «Ижмаш». Правое крыло отдано драмтеатру Удмуртии.

Впервые об отдельном здании для ТЮЗа заговорили в далеком 2012 году. Но сроки как начала, так и завершения реконструкции постоянно сдвигались. В 2014-м проект полностью заморозили из-за нехватки денег.

Все это время здесь располагался склад реквизита и различной техники для обслуживания территории Драмтеатра.

Позже проект нового театра все-таки решили реализовать. В итоге реконструкция началась в мае 2020 года в рамках проекта «Культура», и завершилась совсем недавно.

На реконструкцию было потрачено 415 млн рублей.

Новая театральная площадка рассчитана на 170 зрителей, на детей 10-18 лет. Кстати, из-за особенностей помещения количество зрителей может быть увеличено.

Сцена в театре – трансформер, она оборудована радиоуправляемыми передвижными площадками и позволяет задействовать практически весь зал. Свет и звук – все современное!

В ТЮЗе есть столярный и бутафорский цеха, административные и складские помещения, репетиционные залы и гримерки. В планах создание студии звукозаписи и школы-студии театрального мастерства.

«20 лет пустовало это здание. Но мы смогли реконструировать это здание, вдохнуть новую жизнь. Да, что-то придется доделать. Например, сделать кресла мягкими. С полами что-то сделать. Всегда так бывает, что какие-то недоработки в процессе нужно устранять», - подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов, который присутствовал на торжественном открытии.

Зрителей ждут спектакли-эксперименты, спектакли о проблемах подростков и юношества и, конечно же, классические постановки.

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