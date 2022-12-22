Погода в Ижевске 22 декабря: потепление до -7 градусов и небольшой снег

Прогноза погоды для ижевчан на четверг, 22 декабря
Фото: Олег УКЛАДОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 22 декабря в столице Удмуртии будет облачно.
Температура воздуха днем составит -5.. -7°С. Пройдет небольшой снег. Скорость южного ветра достигнет 7-12 м/с. На дорогах ожидается гололедица.
Вечером столбик термометра задержится на -6 °С, снегопад продолжится и, возможно, усилится. Ветер изменит направление на юго-западное и снизит скорость до 5 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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