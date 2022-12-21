На 12% подорожали новогодние салаты в Удмуртии

Цены на ингредиенты для салатов повысили Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По сравнению с ноябрем 2021 года цены на продукты в республике выросли на 12%. И как сообщает Удмуртстат, это также сказалась на стоимости традиционных новогодних салатов – Оливье и Сельдь под шубой.

Набор продуктов для Оливье составила 417 рублей и это на 35 рублей или на 9% дороже, чем в прошлом году. При этом в статистике учитывали минимальный подбор, т.е. 400 г картошки, 400 г консервированных огурцов, 400 г вареной колбасы, 380 г зеленого горошка, 200 г моркови, 200 г майонеза,100 г репчатого лука и 4 куриных яйца.

Сельдь под шубой тоже подорожала. В ноябре 2021 года она стоила 290 рублей, а в этом году стоимость повысилась на 9 рублей или 5%. Для рецепта учитывали такие продукты, как 400 г картошки, 350 г филе соленой сельди, 300 г свеклы, 300 г майонеза, 200 г моркови, 100 г репчатого лука и 2 куриных яйца.

Ингредиенты для салатов в целом подорожали. Майонез стал дороже на 18%, вареная колбаса на 10%, морковь – на 27%, лук – 13% и куриные яйца – на 12%.

Напоминаем, что ранее мы делились с вами рецептами блюд, которыми вы могли бы угостить гостей на праздновании Нового года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Должникам в Удмуртии будут отключать горячую воду и пломбировать вентиль у счетчика

Следователь по делу о стрельбе в школе №88 в Ижевске Виталий Никитченко уволился со службы

Александр Бречалов сообщил о передислокации мобилизованных из Удмуртии