Какие улицы Ижевска расчистят от снега с 22 по 23 декабря

Жителей просят не оставлять машины на обочинах. Фото: Дмитрий Селезнев

Дорожные службы Ижевска продолжают бороться с последствиями снегопадов. На сайте городской администрации появился график уборки снега на ближайшие дни.

Так, сегодня, 22 декабря, в 9:00, расчистка снега запланирована на шлюзовом проезде улицы 10 лет Октября между улицами Щорса и Пушкинской.

В ночь с 22 на 23 декабря выполнят расширение проезжей части на улице Кирова на участке от улицы Удмуртской до улицы Пушкинской.

В пятницу, 23 декабря, в 9:00 расчистят от снега шлюзовый проезд на улице Ленина между улицами Молодежная и Союзная.

Ижевчан просят не оставлять на этих участках припаркованные автомобили.

Кроме того, погодные условия могут взнести в график некоторые корректировки.

Этой ночью, с 21 на 22 декабря, в городе также работала техника. Проезжую часть обещали расширить на следующих улицах:

- ул. М. Горького (от пер. Широкий до ул. Бородина);

- ул. С. Ковалевской (от ул. Репина до ул. Авангардная);

- ул. Красноармейская (от ул. Красногеройская до ул. Советская);

- ул. Маркина (от пер. Железнодорожный до пер. Линейный)

- ул. К. Маркса (от ул. Кирова до Бородина);

- ул. Ленина (от ул. Красноармейская до ул. К. Маркса);

- ул. Трудовая;

- ул. Новошестнадцатая;

- ул. Клубная;

- пер. Северный (от ул. Удмуртская до ул. Пушкинская).

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