Удмуртия находится в тройке регионов-лидеров по снижению смертности

Удмуртия находится в топе последние 2 недели
Фото: Диля Ахмадишина
Удмуртия находится на третьем месте среди регионов по снижению смертности от всех причин. Об этом сообщает вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук, ссылаясь на итоги еженедельного совещания у министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Удмуртия находится в топе последние 2 недели. В республике отмечают снижение смертности на 1,7 % При этом отметим, что в целом по стране этот показатель увеличился на 6,6%.
«Задача - результат закрепить!», – сказала Пинчук.
Среди лидеров нас опережают Сахалинская область и Республика Саха (Якутия).
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ремонт в школе №88 в Ижевске закончится в феврале
5 млн рублей взыщут с бывшего министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба за взятку
Ждет ли Удмуртию эпидемия свиного гриппа