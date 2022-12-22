Удмуртия находится в тройке регионов-лидеров по снижению смертности

Удмуртия находится в топе последние 2 недели Фото: Диля Ахмадишина

Удмуртия находится на третьем месте среди регионов по снижению смертности от всех причин. Об этом сообщает вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук, ссылаясь на итоги еженедельного совещания у министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Удмуртия находится в топе последние 2 недели. В республике отмечают снижение смертности на 1,7 % При этом отметим, что в целом по стране этот показатель увеличился на 6,6%.

«Задача - результат закрепить!», – сказала Пинчук.

Среди лидеров нас опережают Сахалинская область и Республика Саха (Якутия).

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