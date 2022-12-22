5 млн рублей взыщут с бывшего министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба за взятку

Общая сумма взяток превысила 14 млн рублей Фото: Диля Ахмадишина

По иску прокурора из Удмуртии Железнодорожный городской суд Московской области взыскал с экс-министра строительства республики 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Деньги пойдут в доход государства. Ранее Ястреб работал директором ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии». С 2019 по 2020 г.г. при посредничестве Александра Холодова Ястреб брал взятки за заключение договоров и ускоренную оплату по ним.

Прокурор направил в суд заявление о «применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании полученных по таким сделкам денежных средств». Суд удовлетворил его требования.

Напоминаем, в конце октября 2020 года Ивана Ястреба задержали по обвинению в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей. В августе 2021 года он и другой фигурант этого дела признали свою вину. 30 июня 2022 года его приговорили к 6 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 14 млн рублей и лишением права занимать государственные должности на 7 лет.

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