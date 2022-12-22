Ремонт в школе №88 в Ижевске закончится в феврале

Ремонт начался в конце года. Фото: МБОУ СОШ №88 ВКонтакте

В школе №88 в Ижевске продолжается ремонт. Об этом в соцсетях сообщил председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Сейчас в школе уже отремонтировали 7 из 20 кабинетов, а также обновили магистральные электросети, заменили сантехнику и плитку в санузлах, расширили проходы в раздевалках и самое главное провели разводку слаботочных сетей видеонаблюдения, оповещения о пожаре и охранной сигнализации. Подрядчики отметили, что система оповещения стала для них одной из самых важнейших задач, поэтому они подошли к делу серьезно и полностью заменили старое оборудование на новое.

Все работы находятся под контролем общественников. Недавно ход ремонта проверили Ярослав Семенов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Работы еще немало, но все делаем тщательно: главное, чтобы и детям и учителям в новом помещении было комфортно и безопасно», – отметил председатель Правительства Удмуртии.

Ремонт начался в конце года. Ученики вновь вернутся в стены родной школы 6 февраля 2023 года. Об этом сообщили на официальной странице учебного заведения ВКонтакте. Отметим, что сейчас школьники учатся в школах №5 и №86.

Напомним, что 26 сентября бывший ученик учебного заведения Артем Казанцев пришел в школу с оружием и устроил стрельбу. 24 человека были ранены и 17 убиты, в том числе 11 детей. Все пострадавшие продолжают наблюдаться у врачей, один мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии. Его перевели на лечение в паллиативное отделение.

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