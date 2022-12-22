Акцию по сбору новогодних подарков для военнослужащих запустили в Удмуртии

Для военнослужащих можно записать видеообращение Фото: Архив КП

В Удмуртии запустили акцию по сбору подарков на Новый год для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

24 декабря в рамках акции пройдет открытая студия радио «Адам» (104,5 FM). Студия будет находиться на 1 этаже ТЦ «Петровский» в Ижевске. С 10:00 до 19:00 горожане смогут передать подарки в пункт приема, а еще увидеть работу радио.

Никаких ограничений на подарки нет. Военнослужащим они будут отправлены 27 декабря. Поздравить бойцов можно еще и в онлайн-формате. Видеообращение с пожеланиями нужно выложить в соцсети или отправить на электронную почту udm_cak@mail.ru. При этом видео нужно отметить хэштегами #МыВместе и #ХороводПодарковСВО.

Пункты приема подарков будут работать в 5 городах Удмуртии до 26 декабря.

Ижевск:

До 26 декабря, ТРЦ «Молл Матрица», в будни – с 16:00 до 20:00, в выходные – с 11:00 до 19:00

До 26 декабря, ТРК «Петровский», в будни – с 16:00 до 20:00, в выходные – с 11:00 до 19:00

Воткинск:

До 26 декабря, ТЦ «Айсберг» с 12:00 до 19:00

До 26 декабря, ЦГДБ им. Е. Пермяка с 10:00 до 18:00

Глазов:

24 декабря, пл. Свободы, «Никольская ярмарка» с 12:00 до 19:00

25 декабря, пл. Свободы, ТЦ «Пассаж» с 11:00 до 19:00

26 декабря, Свободы, ТЦ «Пассаж» с 15:00 до 19:00

Можга:

До 26 декабря, ТЦ «Рояль» с 11:00 до 16:00

Сарапул:

До 26 декабря, ДК «Электрон» с 12:00 до 19:00

До 26 декабря, МБУ «Молодежный центр» с 12:00 до 19:00

До 26 декабря, МБУК ДК «Радиозавода» с 12:00 до 19:00.

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