Движение транспорта перекроют на участке улицы Максима Горького в Ижевске до 26 декабря

После завершения работ дорожное покрытие восстановят во временном варианте. Фото: Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

22 декабря с 22:00 на участке напротив дома №86 на улице М. Горького в Ижевске по крайней правой полосе в направлении центра города перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

В районе Летнего сада удмуртские тепловые сети проведут работы. Сегодня вечером рабочие приступят к подготовке участка к ремонту, который начнется 23 числа. Специалисты устранят технологическое нарушение на трубопроводе. Это нужно для поддержания надежности системы теплоснабжения города.

После завершения работ дорожное покрытие восстановят, но во временном или же «зимнем» варианте. Т.е. с помощью укладки железобетонных плит.

Открыть участок для движения транспорта планируется 26 декабря. На время работ для безопасности жителей на месте ремонта выставят предупреждающие знаки и ограждения.

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