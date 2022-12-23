Дополнительные поезда в Москву пустят из Ижевска в новогодние праздники

Дополнительные маршруты пустят из Ижевска в Москву Фото: Алена Селезнева

Из Ижевска в Москву на новогодние праздники запустят дополнительные рейсы поездов. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Из Ижевска уйдут следующие маршруты:

– поезд № 231. Он отправится в путь 27 и 30 декабря, а также с 1 по 9 января в 01:40. В столицу маршрут будет прибывать в день отправки в 22:10

– поезд № 493 уйдет 29 декабря, а также 3, 5, 6, 7 и 8 января в 6:00. Рейс доберется до Москвы на следующие сутки в 03:40.

– поезд № 277. Он уйдет из Удмуртии 30 декабря в 01:01. Прибытие в столицу рассчитано в 19:10. Также он будет отъезжать из Ижевска 6, 7 и 8 января в 07:37, с появлением в Москве на следующий день в 03:50.

Из Москвы поезда будут отправляться следующим образом:

– поезд № 232 уйдет 24, 28, 29, 30, 31 декабря, а также 2, 3, 4, 5 и 6 января в 01:20. В Ижевске пассажиры окажутся в этот же день в 20:50.

– поезд № 278 отправляется 28, 30 и 31 декабря в 03:10. Прибытие в столицу Удмуртии планируется в 23:55;

– Поезд № 478 уйдет 29 декабря в 04:00, а в Ижевск прибудет 30 декабря в 03:42;

– Поезд № 294 уходит с платформы 27, 28, 29, 30 декабря и 4, 6 и 7 января в 11:30. Прибытие в Ижевск ожидается на следующие сутки в 06:50.

Везде указано местное время. Купить билеты можно на сайте РЖД или в приложении.

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