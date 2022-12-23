Хоккеисты Ижевска «Ижсталь» обыграли ХК из Ангарска

Фото: ХК «Ижсталь» @hcizhstal.ru

22 декабря прошла очередная игра «Ижстали» в рамках кубка Шелкового пути. Как сообщает пресс-служба клуба, в этот раз игра была против ХК из Ангарска «Ермак».

Игра прошла в КК «Олимпиец». На нее пришли 484 зрителя.

Счет открыли лишь во втором тайме. Отличился хоккеист «Ермака» Валеев. После этого с помощью Беляева ижевчанам удалось сравнять положение. Но ХК противников вновь забил шайбу. На перерыв команды ушли со счетом 2:1.

По-настоящему решающим стал именно последний период. В начале Валеев вновь забил гол сталеварам. Но после этого наши хоккеисты взяли себя в руки. Сразу две шайбы подряд забил Беляев. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу ХК «Ижсталь».

24 декабря сталевары сразятся с красноярским «Соколом».

«Игра складывалась не самым лучшим образом. Наверно, сказывается то, что в первых играх серии истратили много эмоций и сил. Первые два периода игра была неважная. В третьем периоде ребята нас все-таки услышали, начали работать и забили нужные голы для победы. Ребят поблагодарил за труд, особенно в третьем периоде. Всех болельщиков - с победой!», – сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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