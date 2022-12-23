Мужчина погиб при пожаре в собственном доме в Удмуртии

Мужчина много пил. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии @susk18

22 декабря в деревне Гавриловка Воткинского района произошел пожар. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, загорелся частный дом.

В огне погиб 42-летний хозяин участка. Мужчина часто выпивал. Предварительной причиной возгорания назвали «неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения».

Эксперты проводят доследственную проверку. В ее рамках осмотрели место происшествия, опросили соседей и назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

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