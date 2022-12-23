На железнодорожном мосту через реку Вала в Удмуртии заменили пролетное строение

Фото: Министерство транспорта Удмуртии ВКонтакте

Пролетное строение заменили на железнодорожном мосту через реку Вала в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Прежняя конструкция служила уже более 60 лет. Она не соответствовала современным требованиям, поэтому власти приняли решение ее заменить. Общая длина моста составляет 60 м., а длина пролетного строения – 45 м. Капремонт осуществили в несколько этапов. Сначала усилили опоры моста, затем убрали старое и установили новое металлическое строение пролета и в завершение – заменили деревянные шпалы на железные.

Установка нового пролетного строения обеспечит пропуск грузовых поездов повышенного веса в направлении Агрыз – Юдино.

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