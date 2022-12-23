Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ижевск

Шойгу проинспектирует концерн «Калашников» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столицу Удмуртии с рабочей поездкой прибыл Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Шойгу проверит выполнение государственного оборонного заказа. А также он проинспектирует производственные мощности предприятия Концерна «Калашников». Отметим, 13 декабря стало известно, что Минпромторг России назначил концерн «Калашников» главным предприятием–координатором поставок боеприпасов и стрелкового вооружения в российскую армию. Такое решение приняли для того, чтобы обеспечить нужной экипировкой более 300 тысяч военнослужащих, которые прибыли в армию в рамках частичной мобилизации.

СПРАВКА:

Родился 21 мая 1955 года в г. Чадан Тувинской АССР.

В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт.

1991 – Председатель Российского корпуса спасателей, г. Москва.

1991–1994 – Председатель Госкомитета России по чрезвычайным ситуациям.

1994–2012 – Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2012 – губернатор Московской области.

2012–2022 – Министр обороны Российской Федерации.

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