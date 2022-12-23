В пяти районных больницах Удмуртии идут капитальные ремонты

Фото: Министерство здравоохранения Удмуртии @mzur.ru

Капитальные ремонты продолжаются в Дебесской, Малопургинской, Каракулинской, Балезинской и Вавожской районных больницах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ремонты проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В Каракулинской больнице обновляют терапевтический корпус. Окна, система отопления и полы полностью заменят, а также проведут косметический ремонт стен.

«До конца года мы планируем закончить все внутренние работы. Пока пациенты распределены в отделения в других зданиях больницы», поделилась главврач Каракулинской больницы Елена Бабикова.

В Балезино подрядчики полностью заменят все 380 дверей в больнице. А именно в палатах, отделениях и коридорах. На это планируют затратить 9,8 млн рублей. Кроме того здесь уже заменили оконные блоки. В скором времени приступят к обновлению туалетов.

В Дебесской больнице подходит к концу ремонт взрослой поликлиники. Здесь будут находиться кабинеты хирурга, стоматолога и акушера-гинеколога.

«Меняем двери, окна, системы отопления, полы, а также проводим косметический ремонт потолков и стен, замену смесителей, ремонт всех входных групп. Помещение давно нуждалось в таком обновлении. Так что с завершением капремонта здесь будет приятно находиться и медперсоналу, и пациентам», сказала главный врач больницы Елена Стрелкова.

В Малопургинской и Вавожской районных больницах ремонт завершится уже до конца года. Здесь отремонтируют инженерные системы. Пациентов в обновленных помещениях начнут принимать в следующем году.

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