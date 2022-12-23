Мужчина из Удмуртии подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: МВД по Удмуртии

В удмуртском поселке Кез полицейские обыскали дом 43-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, он подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

У мужчины обнаружили 2 ружья, самодельный пистолет, шашку, штык-нож, 57 патронов, порох и части от оружия. Все это он хранил у себя более 20 лет. Ружья, порох и патроны ему достались от погибшего отца.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до 12 лет в колонии.

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